Ein großflächiger Stromausfall hat am Nachmittag den Großraum Bozen und Meran sowie das Etschtal lahmgelegt. Gegen 15 Uhr fiel in zahlreichen Orten der Strom aus. Rund zehn Minuten lang waren Haushalte und Betriebe ohne Strom.<BR \/><BR \/>Die Unterbrechung hatte auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr: Da teilweise die Ampelanlagen ausfielen, kam es auch dort zu Problemen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382796_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Bozen war insbesondere die Industriezone betroffen, doch auch in Teilen des Stadtzentrums war die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen. Im Palais Widmann kam es ebenfalls zu Zwischenfällen: Nachdem das Alarmsystem aktiviert worden war, wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert.<BR \/><BR \/>Auch im Meraner Raum gingen am heutigen Montagnachmittag kurzzeitig die Lichter aus – betroffen war unter anderem die Freiheitsstraße im Stadtzentrum.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig blieben mehrere Aufzüge aufgrund der Ausfälle stecken. Die Einsatzkräfte mussten ausrücken, um eingeschlossene Personen zu befreien.<BR \/><BR \/>Was den Stromausfall ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Es gibt nur Meldungen, wonach es „Störungen am Netz gibt“. Weitere Informationen liegen bislang aber nicht vor. Mittlerweile scheint die Stromversorgung jedoch wiederhergestellt zu sein.<BR \/><BR \/><i><b>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/b><\/i>