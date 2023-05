Stromverbindung Lajen-Corvara: Baubeginn am Dienstag

Pressekonferenz zur neuen, 23 Kilometer langen 132-Kilovolt-Erdkabelleitung zwischen Lajen und Corvara im Pressesaal des Landhaus 1 in Bozen. - Foto: © LPA/Fabio Brucculeri

Bauarbeiten dauern 30 Monate – Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering halten

Baubeginn am Dienstag, 23. Mai

Der Hochspannungsnetzbetreiber Terna realisiert eine neue Stromverbindung zwischen den Gemeinden Corvara im Gadertal und Lajen am Eingang des Grödner Tals. Die neue Hochspannungsleitung hat eine Länge von 23 Kilometern, verläuft durch die Gemeindegebiete von Lajen, Kastelruth, St. Ulrich in Gröden, St. Christina in Gröden, Wolkenstein in Gröden und Corvara und wird vollständig unterirdisch verlegt.„Mit der neuen Erdkabelleitung wird die Stromversorgung in den Wintersportgebieten im Bereich Grödnerjoch und Hochabtei gesichert und die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes in einem Gebiet erhöht, das in den letzten Jahren häufig von extremen Wetterereignissen betroffen war“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Pressekonferenz am Montag im Landhaus 1 in Bozen. Das Vorhaben habe zahlreiche Vorteile und sei Teil des Investitionsplans von Terna zur Neuorganisation des Hochspannungsnetzes in Südtirol.Wie Enrico Maria Carlini, Leiter des Bereichs „Stromnetzplanung und Genehmigungen“ bei Terna unterstrich, folgt die unterirdisch verlegte Kabelleitung zum Großteil den bestehenden Straßenverbindungen (SS242 und SS243), sodass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering sein werden. „Die Bauarbeiten für dieses nachhaltige Projekt beginnen am morgigen 23. Mai und werden insgesamt 30 Monate dauern. Ziel ist es, die Arbeiten bis 2025 abzuschließen und die neue Stromverbindung bis zu den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 in Betrieb zu nehmen“, erklärte Carlini.Über 40 Millionen Euro werde Terna in diese Infrastruktur investieren, die gemeinsam mit anderen Vorhaben von Terna von grundlegender Bedeutung für die Zuverlässigkeit und Effizienz des Südtiroler Stromnetzes sei, so Carlini. Alle Arbeiten werden von Terna in Abstimmung mit dem Land Südtirol, den Gemeinden und den beteiligten Unternehmen durchgeführt.Energielandesrat Giuliano Vettorato verwies auf die enge Zusammenarbeit mit dem Hochspannungsnetzbetreiber Terna in den letzten Jahren: „Die morgen beginnenden Arbeiten zur Verlegung der Erdkabelleitung Lajen-Corvara sind das erste konkrete Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen, um die Kontinuität der Stromversorgung zu gewährleisten, die Leistungsfähigkeit der Netze zu erhöhen und die Landschaft zu schonen. Dies ist für die touristisch geprägten Gemeinden im Gröden- und Gadertal sowie für die lokalen Unternehmen von großer Bedeutung“, erklärte Vettorato. Die Neuordnung des Hochspannungsnetzes im Eisacktal sowie die Stromverbindungen Vintl-Bruneck und Toblach-Sexten seien weitere wichtige Vorhaben. „Gemeinsam ist allen Projekten die gelungene Einbeziehung der Gemeinden und der Bürgerinnen und Bürger in einem umfassenden Beteiligungsprozess“, ergänzte der Landesrat.In der ersten Bauphase werden 2 Baustellen gleichzeitig in Betrieb sein: die erste im Abschnitt zwischen Pontives/Gemeinde Lajen und Gemeinde St. Ulrich und die zweite in der Gemeinde Wolkenstein entlang der Staatsstraße SS243, die vom Gebiet des Piz Culac zum Grödnerjoch führt. Die Baustellen werden tagsüber von Montag bis Samstagmorgen in Betrieb sein. Während des Monats August werden sich die Arbeiten von Terna hauptsächlich auf Nebenstraßen und im Gelände konzentrieren, um die Auswirkungen auf das Hauptstraßennetz so gering wie möglich zu halten.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider sicherte zu, dass die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Straßendienst des Landes durchgeführt würden und dass dort, wo Verkehrsstörungen nicht vermieden werden könnten, eine rechtzeitige Kommunikation erfolgen soll.