Foto: © FFW Leifers

Foto: © FFW Leifers

Foto: © FFW Leifers

Die Wohnungskatze nutzte in einem unbeobachteten Augenblick die Gunst der Stunde und entwischte aus der Wohnung im letzten Stock eines Mehrfamilienhauses in Leifers. Ihr Ausflug auf das Dach war für das Frauchen allerdings kein Vergnügen: Dieses musste die Freiwillige Feuerwehr zu Hilfe rufen.Und auch für die 4 Männer, die anrückten, war es nicht ganz einfach, zur Katze zu gelangen, die am Dachsims saß: „Wir mussten die Leute etwa 1,5 Meter weit abseilen, weil das Dach an der Stelle keine Fenster hat“, sagt Andreas Angeloni, der die Einsatzleitung innehatte.Damit die Feuerwehrmänner selbst sich nicht in Gefahr brächten, wurden Dachplatten entfernt: An den Streben darunter wurden die Seile befestigt.Mit einem beherzten Griff war die Katze schließlich gerettet.