Die Gruppe aus vier jordanischen, einem spanischen und einem finnischen Studenten war am Sonntag gegen 7.30 Uhr im Bereich Gai zu ihrer Bergtour gestartet. <BR \/><BR \/>Obwohl ein Gruppenmitglied bereits während des Aufstiegs wiederholt über Unwohlsein, Müdigkeit und Schwäche geklagt hatte, wurde die Tour fortgesetzt und der Gipfel gegen 15.00 Uhr erreicht, wie die Gruppe angab.<BR \/><BR \/>Dann konnten die jungen Männer nicht mehr den richtigen Abstieg finden. Ein Gruppenmitglied erlitt schließlich einen Schwächeanfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein weiterer Student klagte über Schmerzen im rechten Bein. <BR \/><BR \/>Kurz nach 20.30 Uhr gaben sie schließlich einen Notruf ab. Die beiden verletzten bzw. geschwächten Personen wurden durch die Bergrettung Trofaiach und Mautern ins Tal und dann zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Leoben gebracht. Die übrigen vier Personen konnten selbstständig ins Tal absteigen.