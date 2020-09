Studie bestätigt hohe Anzahl von Corona-Toten in Italiens Altersheimen

Nach Angaben des Obersten Gesundheitsinstituts ISS hatten sich 7,4 Prozent der Personen, die zwischen Februar und Mai 2020 in lombardischen Seniorenheimen gestorben sind, mit Covid-19 infiziert. In Altersheimen in der vom Coronavirus besonders betroffenen Provinz Bergamo lag dieser Prozentsatz bei 16,5. Der Höhepunkt der Todesfälle in den italienischen Seniorenheimen wurde im Zeitraum zwischen 16. und dem 31. März gemeldet.Die meisten Altersheime seien auf den Umgang mit der Epidemie unvorbereitet gewesen, teilte das ISS-Institut mit. Die Staatsanwaltschaft in der Lombardei ermittelt bereits in mehreren Fällen wegen Missmanagements in derartigen Einrichtungen. Die hohe Sterblichkeit sei auf schlechte Vorbereitung und mangelnde Unterstützung zurückzuführen, lautet der Verdacht.Der zuvor schon problematische Personalmangel, fehlende Schutzausrüstung für die Angestellten und unzureichende Koordination zwischen Krankenhäusern und Heimen hätten dazu geführt, dass die Gesundheitskrise dort besonders dramatische Auswirkungen hatte, so der Vorwurf von Familienangehörigen der in Seniorenheimen Verstorbenen. Das Krisenmanagement in vielen Heimen sei chaotisch und das Pflegepersonal zu oft auf sich allein gestellt gewesen, kritisieren Hinterbliebene.Mit über 35.500 Todesopfern zählt Italien zu den von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffenen Länder. Besonders schwer getroffen wurde die Region Lombardei. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfizierten in Italien wieder gestiegen. Die Regierung in Rom schloss am Mittwoch einen neuen Lockdown aus, sollte die Zahl der Neuansteckungen weiterhin steigen.

apa