Studie: Deutlich weniger Krankenhauseinweisungen bei Omikron

Die Forscher des Imperial College unter der Leitung von Professor Neil Ferguson analysierten die Krankenhausaufenthalte, die zwischen dem 1. und 14. Dezember in Großbritannien durch molekulare Tests bestätigt wurden.In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht kamen die Wissenschaftler zum Schluss, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen bei den mit der Omikron-Variante infizierten Personen um 40 bis 45 Prozent niedriger war als bei denjenigen, die sich mit der Delta-Variante des Virus angesteckt hatten.Bereits am Montag wurde eine südafrikanische Studie veröffentlicht , laut der eine Infektion mit der Virusvariante Omikron ein geringeres Risiko für schwere Erkrankungen birgt, als die Delta-Variante.

