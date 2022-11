Studie: Sommerhitze in Europa fordert 20.000 zusätzliche Tote

Die Zahl sei höher als erwartet, sagte die Klimaforscherin Chloe Brimicombe von der Universität Graz am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hitzewelle sei die mit den schwersten Auswirkungen seit 2003, als in Europa mehr als 70.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet wurden.Die neue Studie beruht auf offiziellen Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Etwa die Hälfte der Todesfälle wurde in Frankreich verzeichnet.