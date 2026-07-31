Hat die Coronapandemie den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in die Institutionen in Südtirol nachhaltig geschwächt? Die Studie von Eurac Research zeichnet ein differenziertes Bild: Zwar erinnern sich viele Menschen in Südtirol an die Pandemie als eine Zeit gesellschaftlicher Spaltung, doch im Hinblick auf die Streitfragen der Pandemie zeigen sich keine verfeindeten Lager, sondern eine breite zurückhaltende Mitte. Schwer wiegt aber die Erfahrung vieler Menschen, nicht ausreichend gesehen und gehört worden zu sein. Grundlage der Ergebnisse ist unter anderem eine repräsentative Befragung der Südtiroler Bevölkerung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/nach-corona-studie-keine-gespaltene-gesellschaft-aber-belastete-beziehungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier die Details)<\/a><BR \/><BR \/><b><h3>Was Harald Pechlaner sagt<\/h3>Finden Sie das Ergebnis überraschend?<\/b><BR \/>Harald Pechlaner: Ich bin überrascht, dass ein so hoher Prozentsatz an der Aufarbeitung interessiert ist. Dass es Verletzungen in der Gesellschaft gibt, hat man gewusst. Dass sie so präsent sind, nicht. Es ist interessant, dass diese Verletzungen sich stark auf persönlicher Ebene abspielen und nicht im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Politik. <BR \/><BR \/><b>Was braucht es jetzt?<\/b><BR \/>Pechlaner: Eine Sozialpolitik, die den Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. So könnten sie diese Verletzungen aufarbeiten.<BR \/><BR \/><b>Gibt es eine große Erkenntnis, die man mitnehmen kann?<\/b><BR \/>Pechlaner: Dass wir keine kaputte Gesellschaft haben, die nicht mehr miteinander kann. Die Pandemie hat unsere sozialen Beziehungen belastet, daran müssen wir arbeiten. Das ist eine gemeinsame Verantwortung. <BR \/><BR \/><b>Was lernt man daraus?<\/b><BR \/>Pechlaner: Für künftige Krisen müssen Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft gemeinsam handeln. Dabei sollte die Wissenschaft nicht nur auf Medizin und Virologie reduziert werden: Auch Sozialwissenschaften, Psychologie oder Wirtschaftswissenschaften können wichtige Erkenntnisse liefern.