Studium Generale: Neues 3-ähriges Kursangebot mit PTH in Brixen

Vorträge können einzeln oder gesamt besucht werden

Die Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen und die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen bieten ab Frühling 2023 erneut ein 3-jähriges, interdisziplinäres Weiterbildungsprogramm zu aktuellen Themen der Geistes- und Sozialwissenschaften an.Dabei wollten wir der Fülle an höchst aktuellen Fragen unserer Zeit, etwa in Sachen Inklusion, Ökologie, Frieden und Konflikt, und Umgang mit den neuen Medien, einen gemeinsamen Nenner geben“, erläutert Dozentin Daniela Veronesi, die für die Universität das Kursangebot koordiniert. „Wir möchten jeglichen Vorurteilen und Stereotypen entgegenwirken und Wissen und Diskussion verbinden.“Die Lehrveranstaltungen werden von Dozenten der unibz und der PTH gehalten und finden im Rahmen des „Studium Generale“ der unibz statt. Den Auftakt dieser Reihe macht der Pädagoge Prof. Dario Ianes am 9. März mit „L’infinita varietà delle differenze umane“ (Zyklus „Inklusion“, Fakultät für Bildungswissenschaften, Hörsaal 1.51, 17 -19 Uhr).Teilnehmer, die universitäre Kreditpunkte erwerben möchten, müssen pro Lehrveranstaltung eine Prüfung ablegen. Jede Lehrveranstaltung (mit je 3 universitären Kreditpunkten) besteht aus neun Vorträgen, die alternierend in Brixen an der Fakultät für Bildungswissenschaften und der Philosophisch-Theologischen Hochschule gehalten werden. Die Unterrichtssprachen sind Deutsch und Italienisch.