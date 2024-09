Stühlerücken in der Bozner Quästur

Die wohl namhafteste Änderung erfolgt auf der Position des Vizequästors. Daniela Mengoni, die das Amt bis vor wenigen Tagen inne hatte, wurde nach Rom geschickt. Deshalb istder neue Stellvertreter des Quästors. Porroni hat eine lange Karriere vorzuweisen, seit langem ist er an der Quästur in Bozen tätig.Der neue Kabinettschef ist, der zuvor der Verantwortliche der Fahndungsabteilung war. Seine Hauptaufgaben liegen in der Prävention und Intervention in Sachen öffentliche Sicherheit Tricarico’s Nachfolge trittan. Sie stammt aus Mailand und kümmerte sich dort lange um die Abteilung Terrorismusbekämpfung. Zuletzt war Galli in Novara tätig, nun also folgt der Schritt nach Bozen . Die neue Leiterin der Fahndungsabteilung ist spezialisiert auf die geschlechtsspezifische Gewalt. Galli ist zusätzlich auch die Verantwortliche der Gerichtspolizei in Südtirol.Der neue Leiter des Komitees für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Brixen ist. Er löst Luca Passarella ab, der seit gestern am Flughafen in Treviso im Einsatz ist. Azzanetto war in den vergangenen Jahren in Verona und an der Quästur in Mantua tätig, wo er schon einmal unter Quästor Sartori gearbeitet hat.Seit einigen Wochen in Bozen ist. Sie hat den Kurs an der Polizeischule abgeschlossen und bekommt derzeit an der Bozner Quästur einen Einblick in alle Abteilungen. In den nächsten Tagen wird Vente dann an die Abteilung für Verwaltungspolizei und soziale Angelegenheiten wechseln, um die Präventions- und Kontrolltätigkeit zu koordinieren.