Stürmischer Nordwind sorgt für Chaos

Die bisherigen höchsten Windspitzen im Tal liegen bei 86 Stundenkilometer in Grasstein und 78 Stundenkilometer in Mühlen in Taufers. Am Berg liegen sie bei 135 Stundenkilometer in Pfelders am Rauhjoch und 128 Stundenkilometer in Ulten am Weißbrunnspitz.Mehrere Skigebiete haben einzelne Lifte eingestellt. In Antholz verfrachtet der starke Wind den Schnee von der einen Talseite auf die andere.Die Berufsfeuerwehr Bozen musste am Samstagvormittag etwa wegen umgestürzter Bäume und Schilder bereits zu einigen Einsätzen ausrücken. Personen kamen glücklicherweise bisher keine zu Schaden.