Stuls: Bauer stürzt in Futtergrube und bricht sich Bein

Auf seinem Hof in der Ortschaft Stuls war ein Bauer in eine Futtergrube gestürzt und hatte sich dabei ein Bein gebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Moos befreite den Verletzten aus der Grube.Anschließend wurde er vom Notarzt an Bord des Notarzthubschrauber Pelikan 2 erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Meran gebracht.

pho