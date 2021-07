Stuls: Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße im Bereich Hochegg in Stuls – unterhalb der Jausenstation „Morx Puite“: Ein Pkw soll sich aus nicht bekannter Ursache alleine in Bewegung gesetzt haben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.