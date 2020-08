Sturm über Irland: Etwa 200.000 Haushalte ohne Strom

Schon zuvor hatte die Feuerwehr etwa in der Stadt Cork an die Menschen appelliert, sich vorsichtshalber mit Taschenlampen auszurüsten und Mobiltelefone aufzuladen.Sturm „Ellen“ ließ auch Bäume umstürzen; etliche Straßen im Land waren am Morgen blockiert. Der Energieversorger ESB Networks teilte auf sozialen Medien mit, dass die Stromversorgung von knapp 200.000 Haushalten und Geschäften unterbrochen sei.

apa/dpa