Sturm wütet in Meran: Mehrere Bäume entwurzelt

Mit über 100 Stundenkilometern wütete der Sturm am Freitagnachmittag in der Passerstadt. Und wieder wurden dabei mehrere Bäume entwurzelt.Ein Baum fiel am Kreisverkehr des Mazzini-Platzes auf mehrere Fahrzeuge, diese werden derzeit von den Männern der Feuerwehren von Meran und Umgebung befreit.Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.Und auch in der Claudia-de-Medici-Straße fiel ein Baum auf die Straße. Dadurch wurden nicht nur die Anrainer ein- bzw. ausgesperrt, auch die Stromleitungen wurden unterbrochen und das Internet ist ausgefallen. Für Freitag waren Niederschläge und Sturm im ganzen Land vorhergesagt , doch wie schon mehrmals in der Vergangenheit traf es auch diesmal Meran besonders heftig.So standen im August die Lauben unter Wasser, im September hagelte und regnete es.Aber auch in anderen Teilen des Burggrafenamts sowie im Vinschgau mussten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren wegen des Unwetters ausrücken.

liz