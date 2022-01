Sturmböen über 100 km/h: Es bleibt trocken und windig

Wo bleibt der Schnee? Bis auf ein paar Zentimeter Neuschnee, der heute am Alpenhauptkamm zu Boden fiel, ist auch in der nächsten Woche nicht mit Neuschnee zu rechnen, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Über das Wochenende liegt Südtirol unter einer kräftigen Nordströmung, deshalb bleibt es im Süden Südtirols auch weiterhin trocken, zumindest mal bis zum Monatsende“, so Peterlin. Bereits am Freitag hat das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerung einen Warnlagebericht veröffentlicht, um auf den landesweit starken Wind aufmerksam zu machen. Der starke Wind war am Samstag in Südtirol vielerorts bereits zu spüren. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am Samstag auf dem Dannelspitz in Pfunders mit 117 Kilometern pro Stunde gemessen, im Tal war es in Graßstein bei Franzensfeste mit 71 Kilometern pro Stunde.Auch am Sonntag bleibt es windig. Am Vormittag lösen sich Restwolken aber auf und es wird zunehmend sonnig.Der Montag und Dienstag bringen im ganzen Land strahlenden Sonnenschein. Der Himmel bleibt meist wolkenlos und vorübergehend schwächt sich auch der Wind ab. Am Mittwoch wird es im Norden wieder zunehmend föhnig.In weiten Teilen Österreichs kommt es seit Donnerstag hingegen immer wieder zu starken Schneefällen. Winterliche Fahrverhältnisse haben auch am Samstag in ganz Österreich zu Verkehrsproblemen geführt.

jot