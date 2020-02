Sturmtief „Sabine“ fegt über Südtirol

Die Ausläufer des Sturmtiefs #Sabine haben auch Südtirol erreicht. Auf der Schöntaufspitze oberhalb Sulden in 3300 m werden Orkanböen von 134 km/h gemessen. Morgen legt der Wind noch weiter zu, in den Tälern greift er aber nur stellenweise durch wie etwa im Vinschgau und Wipptal. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 10, 2020

Wie Dieter Peterlin gegenüber STOL berichtet, wurden auf der Schöntaufspitze oberhalb von Sulden in 3300 Metern Orkanböen von 134 Kilometer pro Stunde gemessen. Am Dienstag legt der Wind noch weiter zu, in den Tälern kommt er aber nur stellenweise durch, so etwa im Vinschgau und Wipptal.Während im deutschsprachigen Raum alle über das Sturmtief „Sabine“ sprechen, heißt die Schlechtwetterfront im Rest der Welt „Ciara“. Warum eigentlich? Dazu erklärt Peterlin: „Während in Amerika die Namen der Hurricans von offiziellen Stellen vergeben werden, gibt es für die Stürme keine offizielle Namen sobald sie Europa erreichen. Im deutschen Sprachraum hat man sich darauf geeinigt den Namen zu übernehmen, der von der Universität Berlin vergeben wird. So kann es sein, dass dasselbe Tiefdruckgebiet in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen erhält.“Trotz der Schlechtwetterfront, die uns aktuell erreicht, sei es unwahrscheinlich, dass in diesem bisher schneearmen Winter noch Schnee bis in tiefere Lagen fallen werde, so Peterlin. Für den Rest der Woche sei kein Schneefall vorausgesagt und laut Statistik sei Schnee im Februar oder März nur noch selten zu erwarten.Derzeit schneit es allerdings zwischen Sterzing und Brenner. Fahren Sie vorsichtig.

ptr