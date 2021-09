Suchaktion am Hirzer nimmt tragisches Ende

Die Rettungskräfte des Bezirks Meran wurden am gestrigen Dienstagabend gegen 20 Uhr von einem Hüttenwirt des Hirzergebietes allarmiert. Der bundesdeutsche Wanderer hätte gegen 18 Uhr auf der Hütte eintreffen sollen, aber auch nach Einbruch der Dunkelheit fehlte weiter jede Spur von ihm.Noch in der Nacht eine Suchaktion nach dem vermissten Wanderer gestartet. Ersten Informationen zu Folge befand sich der Vermisste auf dem europäischen Fernwanderweg, seine geplante Tour führte vorbei am Kratzbergersee, Richtung Hirzer bis zu einer Schutzhütte im Hirzergebiet.Mehrere Mannschaften der Bergrettung durchkämmten das Suchgebiet, das auf die Gipfelregion des Hirzers eingegrenzt werden konnte, bis tief in die Nacht – leider ohne Erfolg.Die Suche wurde schließlich am heutigen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr wieder aufgenommen und intensiviert: Mehre Mann der Bergrettungen von Meran, Lana, Sarntal und der Finanzwache hielten Ausschau nach dem Vermissten. Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 sowie Drohnen der Bergrettung unternahmen mehrere Suchflüge.Gegen 10 Uhr entdeckten die Suchtrupps persönliche Gegenstände des Wanderers und kurze Zeit später schließlich auch den Vermissten selbst. Vermutlich war der 36-Jährige mehrere 100 Meter über steiles Gelände in eine Rinne abgestürzt. Die Einsatzkräfte eilten zum Absturzpunkt, konnten aber nichts mehr für den Verunfallten tun.Der Einsatz ist aktuell noch im Gange. Im Einsatz stehen die Bergrettung, die Feuerwehr von Tall und die Behörden.

