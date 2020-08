Groß angelegte Suchaktion am Ritten – 76-jähriger Wanderer abgängig

Vermisst wird der 76-jährige Johann Tomenendal. Der Tourist aus Deutschland hat zusammen mit einem Freund eine Wanderung am Ritten gemacht und ist gegen Mittag im Unterhornhaus eingekehrt.Um 14.20 Uhr verließen die beiden Männer das Unterhornhaus und gingen in 2 verschiedene Richtungen – der 70-Jährige brach nach Lengstein auf, wo seine Frau im Hotel auf ihn wartete. Dort kam er aber nicht an.Nach 19 Uhr setzte seine Frau den Notruf ab: Die Freiwilligen Feuerwehren Lengmoos-Klobenstein, Lengstein und die Bergrettung Ritten-Barbian starteten die Suchaktion und um 22 Uhr wurden auch die Rettungshundestaffeln Gröden, Bozen und jene der Carabinieri alarmiert.Aufgrund der Dunkelheit und der dicht bewaldeten Umgebung gestaltete sich die Suche von Anfang an schwierig. Gegen 2 Uhr wurde die Suchaktion abgebrochen und nun in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen.Johann Tomenendal hat kurze graue Haare, trägt eine Brille sowie ein kariertes Hemd mit blauer Jeanshose. Auch einen schwarzen Rucksack hat der deutsche Wanderer mit dabei.Die Suchmannschaften bitten die Bevölkerung um Hinweise. Falls jemand den Vermissten gesehen oder Informationen zum Aufenthaltsort des 76-Jährigen hat, solle man sich umgehend an die Einsatzleitung wenden. (0471/356517)

d/stol