Nachdem ein älterer Mann von einer Wanderung zum Schönegg nicht nach Hause zurückgekehrt war, setzte seine Tochter gegen 21 Uhr den Notruf ab. Daraufhin wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach dem Vermissten. Unterstützt von Drohnen und Suchhunden wurde das Gebiet abgesucht.<BR \/><BR \/>Nach intensiver Suche entdeckten die Einsatzkräfte schließlich den leblosen Körper des Mannes. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der etwa 80-Jährige abgestürzt sein. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Lana sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Tisens, Unsere Liebe Frau im Walde, St. Felix, Prissian und Grissian. Die Finanzwache unterstützte die Suchmaßnahmen. Zudem war die Notfallseelsorge im Einsatz.