Suchaktion am Sonntag: Gezielte Tauchgänge in der Etsch

Während die Leiche von Laura Perselli (68) vor 2 Wochen aus der Etsch geborgen worden war, fehlt von ihrem Ehemann Peter Neumair (63) weiterhin jede Spur.Am Samstag begann eine Tauchergruppe aus Genua, die auf schwierige Missionen spezialisiert ist und unter anderem bei der gesunkenen Costa Concordia im Einsatz stand, mit den Vorbereitungen auf die Suchaktion.Dabei wurde unter anderem nach bestimmten Punkten Ausschau gehalten, an denen Körper hängen bleiben und in die Tiefe sinken können.Am heutigen Sonntag wurde dann mit gezielten Tauchgängen begonnen, bisher ohne Erfolg. Die Suche nach dem seit 4. Jänner vermissten Peter Neumair wird aber am Sonntag bis zum Einbruch der Dunkelheit und in den kommenden Tagen intensiv fortgesetzt.Am Samstag haben die Taucher der Carabinieri die Suche aufgenommen:

