Suchaktion am Speikboden: Person schwer verletzt unter Lawine gefunden

Um etwa 19.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte die Suche nach der vermissten Person auf. Gegen 22.30 Uhr wurde der Gesuchte schließlich schwer verletzt unter einer Lawine aufgefunden.Unter Reanimation wurde das Unfallopfer in sehr kritischem Zustand vom Notarzt in das Krankenhaus von Bruneck gefahren. Zu dessen aktuellem Zustand ist derzeit nichts bekannt.Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzt, die Feuerwehr, Carabinieri sowie die Notfallseelsorge. Auch die Finanzwache war an der Suchaktion beteiligt.