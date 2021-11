Suchaktion: Deutsche Bergsteigerin stark unterkühlt gefunden

Die 29-Jährige hatte es zuvor geschafft, einen Notruf abzusetzen, dann aber ging die Mobilfunkabdeckung verloren.Darauf machten sich die Bergrettungen Hochpustertal, Sexten und Auronzo mit Hilfe der Finanzwache und der Hundeführer am Boden auf die Suche nach der Frau.Die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 führten suchten aus der Luft nach der Vermissten.Gegen 21.30 Uhr wurde die Bergsteigerin schließlich mit einem Nachsichtgerät der Freiwilligen Feuerwehr Toblach vom Hubschrauber aus in der Nähe des Misurinasees entdeckt. „Nach einer großartigen Flugleistung des Pelikan 2-Piloten“, erklärt die Bergrettung Hochpustertal.Die 29-Jährige wurde stark unterkühlt in das Brixner Krankenhaus gebracht.

pho