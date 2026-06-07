Pichler leidet an seniler Demenz. Er ist schlank gebaut und hat einen ausgeprägten Bauch. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weißes Poloshirt, eine schwarze Trainingshose sowie dunkelblaue Turnschuhe ohne Schnürsenkel mit weißer Sohle.<BR \/><BR \/>Feuerwehr, Bergrettung und die zuständigen Behörden sind im Einsatz und suchen nach dem Vermissten.<BR \/><BR \/>Hinweise zum Aufenthaltsort oder zu möglichen Beobachtungen bitte umgehend über den Notruf 112 melden. Jeder Hinweis ist wertvoll.