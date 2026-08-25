Besonders auffällig: Der Mann, der mit einem Border Collie unterwegs ist, war nach bisherigen Informationen regelmäßig online. Seit rund 24 Stunden gibt es jedoch keine Nachrichten mehr von ihm. Deshalb wurde eine Suchaktion eingeleitet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351308_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen derzeit Kräfte der Bergrettung und der Feuerwehren. Gesucht wird insbesondere im Bereich Weitenberg und entlang des Pfunderer Höhenwegs. Das Gebiet ist teilweise hochalpin und weist auch abgelegene und schwer zugängliche Abschnitte auf. Der Pfunderer Höhenweg führt durch die Pfunderer Berge und verläuft über weite Strecken in alpinem Gelände.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351311_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte hoffen nun auf <b>Hinweise aus der Bevölkerung<\/b> und von Wanderern, die den Vermissten oder seinen Hund gesehen haben könnten.<BR \/><BR \/><b>Hinweise bitte an Dominik von Wenzl, Leiter der Bergrettungsstelle Vintl, unter der Telefonnummer 348 0122101.<\/b>