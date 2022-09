Suchaktion in Schnals ergebnislos abgebrochen

Der Urlaub aus Deutschland war am Donnerstag bei der Similaunhütte eingekehrt und hatte angekündigt, nach der Besteigung der Finailspitze zur Hütte zurückkehren zu wollen.Als der Mann am Abend nicht zurückkehrte, schlug der Hüttenwirt Alarm. Noch am Donnerstag wurde mit der Suchaktion begonnen, den ganzen Freitag wurde weitergesucht.Auch am Samstagvormittag wurde nach dem Mann gesucht. Jedoch bisher ohne Erfolg. Gegen Mittag wurde die Suchaktion aufgrund des dichten Nebels schließlich abgebrochen. Vorerst solle die Suche nicht wieder aufgenommen werden, die Rettungskräfte warten auf Hinweise. Eine Vermisstenanzeige liegt derzeit nicht vor.Es ist nach wie vor unklar, ob es zu einem Bergunfall kam oder ob der Mann einfach ins Tal abgestiegen ist. Sollte letzteres der Fall sein, ist er gebeten, sich zu melden. Die Bergrettung Schnals (335/8010915) oder die Similaunhütte (0473/669711) können verständigt werden.