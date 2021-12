Suchaktion in Sulden mit glücklichem Ende: Tourist unterkühlt, aber heil

Der deutsche Urlauber war am Nachmittag alleine mit seinen Skiern abgefahren, als er plötzlich im Tiefschnee die Orientierung verlor. Glücklicherweise hatte er ein Handy bei sich und konnte sich bei den Seilbahnbetreibern melden.Diese stellten den Kontakt zu den Pistenrettern der Finanzwache her: Eine Stunde lang dauerte die Suche, bis diese den Urlauber zwischen Berg- und Mittelstation in 40 Zentimeter tiefem Neuschnee aufspüren konnten.Mit Tourenskiern stiegen die Retter zu dem Mann auf und brachten ihn mit einem Pistenfahrzeug zurück ins Tal.Er war unverletzt geblieben, aber unterkühlt und etwas verwirrt.

stol