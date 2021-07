Suchaktion in Welsberg: Mann vermisst

Wie die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg mitteilt, sucht man in den Gemeindegebieten Welsberg-Taisten, Niederdorf und Gsies, dort im Bereich des Römerweges – Eggerberg, nach dem Vermissten.Josef Walder ist 50 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Der Mann mit Down Syndrom trug zuletzt ein orangefarbenes T-Shirt sowie eine grüne Hose.Er war am gestrigen Abend zu seinem üblichen Spaziergang rund um den Heimathof aufgebrochen, aber nicht mehr zurückgekehrt.Schon am Montagabend wurden die üblichen Wege abgesucht, seit 5 Uhr heute Morgen wird nun auf größerem Gebiet gesucht.Zweckdienliche Informationen können an die Freiwillige Feuerwehr Welsberg unterentrichtet werden.

