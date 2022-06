Suchaktion nach Polizeihund „Beney Axannso“ am Penser Joch

Am Penser Joch ist am Sonntagabend das Auto eines tschechischen Paares über die Fahrbahn hinausgeraten: Die beiden kamen ohne Verletzungen davon. Doch ihre 4 Hunde, die sie in einem Anhänger mit sich führten, stürzten fast 50 Meter über die Böschung. Der Anhänger wurde komplett zerstört. 3 der Hunde konnten unverletzt geborgen werden, eines der Tiere, „Beney Axannso“, ist noch immer vermisst. Mit einer Wärmebildkamera und einer Drohne werden Feuerwehr und Bergrettung am Abend wieder nach ihm suchen.