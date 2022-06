Suchaktion nach Hubschrauber bei Modena: 7 Vermisste

Rettungseinheiten waren am Freitag am Apennin zwischen der Emilia Romagna und der Toskana weiter auf der Suche nach einem vermissten Hubschrauber mit 7 Personen an Bord, der seit dem Vortag vermisst wird. Der Helikopter mit einem italienischen Piloten, 2 libanesischen und 4 türkischen Passagieren war am Donnerstagvormittag von einem Flughafen in der Nähe der toskanischen Stadt Lucca in Richtung Treviso abgeflogen und dann vom Radar verschwunden.