Tasser hatte sich seit dem 25. August in Dietenheim aufgehalten. Er wurde nach bisherigen Hinweisen sowohl in Bruneck als auch in Percha gesehen, teilt der Landesfeuerwehrverband mit.<h3>\r\nBeschreibung:<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207740_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Haare:<\/b> mittellang, braun-blond<BR \/><BR \/><b>Bekleidung:<\/b> kurze hellblaue Hosen mit weißen Einsätzen, hellblauer Fischerhut<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte <b>bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen<\/b>.<BR \/><BR \/><b>Hinweise bitte direkt an die Carabinieri Bruneck unter der Nummer 0474 573300.<\/b>