„Wir haben am Sonntag in Mittelberg bei den Erdpyramiden gesucht – mit Drohnen und Suchhunden, dann auch noch am Dienstag entlang des Finsterbachs bis zum Köschtnweg“, sagt Oswald Spinell von der Bergrettung Ritten\/Barbian.<BR \/><BR \/>Von dem 43-jährigen Tobias Unterhofer fehlt bislang jede Spur. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366938_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Familie hofft weiterhin, dass Tobias noch am Leben ist und bittet die Bevölkerung, zweckdienliche Hinweise zu melden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-grossbrand-am-ritten-wir-hoffen-dass-tobias-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>