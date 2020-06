Suche nach 55-jährigem Wasserretter wieder aufgenommen

Einsatz Suchaktion derzeit entlang von Rienz und Eisack, ausgehend von der Rienzschlucht. Wir stehen mit 25 Wehrleuten... Pubblicato da Feuerwehr Milland su Mercoledì 17 giugno 2020

Es war ein Schock und die Nachricht verbreitete sich vor allem unter den Rettungskräften am Mittwochabend wie ein Lauffeuer. Bei einer Übung der Wasserrettungsgruppe aus dem Eisacktal war ersten Informationen zufolge ein Raftingboot gekentert. Ein 55-Jähriger blieb daraufhin vermisst.Umgehend wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Unzählige Rettungskräfte, darunter die Berufsfeuerwehr, zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung samt Bootsgruppen sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 1 suchten die äußerst unwegsame und gefährliche Unglücksstelle rund um die Rienzschlucht ab. Von den Brücken aus wurde auch nach Einbruch der Dunkelheit alles ausgeleuchtet und überwacht.Nachdem die Suche jedoch bis gegen 23 Uhr erfolglos geblieben war, musste sie in den Nachtstunden teilweise eingestellt werden. Die Suchtrupps am Boden blieben zwar weiterhin in Bereitschaft, ebenso die Boote am Ufer der Rienz und des Eisack, die Flugrettung musste allerdings vorübergehend pausieren.Gegen 6 Uhr morgens machte sich die Mannschaft des Pelikan 1 am Donnerstag dann erneut auf zum Ort des Geschehens. Seither wird sowohl vom Boden als auch von der Luft aus weitergesucht. Auch Drohen werden teilweise eingesetzt, um den vermissten 55-Jährigen zu finden.

deb