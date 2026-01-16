Der achtjährige Noah war Mittwochfrüh laut Polizei von einem Fahrdienst bei der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt worden.<BR \/><BR \/>Seither ist das Kind verschwunden. Warum der Bub von einem Fahrdienst in die Schule gebracht wurde, blieb zunächst unklar. Zur persönlichen und familiären Situation wolle sich die Polizei nicht äußern, sagte der Sprecher.<h3>\r\nSchultasche gefunden<\/h3>In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag die Schultasche des Buben gefunden. Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Auf der Suche nach Noah wertet die Polizei den Angaben zufolge Hinweise, Fotos und Videos der Bevölkerung aus. Mögliche Zeugen würden befragt.<BR \/><BR \/>Hoffnung setzen die Ermittler darüber hinaus auf die Videoüberwachung im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Dabei wird auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Anhaltspunkte zu erlangen.<h3>\r\nSuche mit Hubschrauber und Booten<\/h3>Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde das Schulgelände durchkämmt. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag eine dreistellige Zahl von Beamten im Einsatz. Eine private Initiative unterstützte die Polizei mit ihren eigenen Hunden.