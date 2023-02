Suche nach Magdalena Fischnaller läuft auf Hochtouren – Hinweise melden

Das Bild zeigt Magdalena Fischnaller beim Verlassen des Bozner Krankenhauses, am Morgen des 9. Februar. Achtung: Die Jacke ist eigentlich grau – nicht hellblau wie auf dem Bild.

Die Vermisste trägt eine graue Jacke der Marke Salewa.

Suchaktion weiter ausgeweitet

Seit Donnerstagmorgen fehlt von der 34-jährigen Magdalena Fischnaller jede Spur. Sie verließ das Bozner Krankenhaus gegen 9.20 Uhr und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Familie ist sehr besorgt. Magdalena Fischnaller hat auch Kinder.Wer Magdalena Fischnaller sieht, ist gebeten die Notrufnummer 112 zu verständigen. Jeder Hinweis kann helfen. Bisher sind keine Anrufe und somit keine möglichen Anhaltspunkte bei den Einsatzkräften eingegangen. „Allerdings kann es fast nicht sein, dass niemand die Frau gesehen hat“, berichtet ein Ordnungshüter gegenüber STOL.Die Einsatzkräfte und die Familie hoffen auf die Unterstützung der Bevölkerung.Die Frau ist 1,65 Meter groß, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und blaue Augen, sie trägt eine graue Jacke der Marke Salewa und vermutlich einen roten Hut. Die Haare der Vermissten sind auf dem Foto zwar zusammengebunden, es könnte aber sein, dass sie sie inzwischen offen trägt.Die Suchaktion läuft seit Donnerstag auf Hochtouren. Auch den ganzen Samstag wurde nach Magdalena Fischnaller gesucht – bisher leider vergeblich. Gesucht wurde vor allem im Raum Bozen und Umgebung, aber auch in Brixen und in Klausen. Auch die Etsch und der Eisack wurden mit Helikoptern abgeflogen. Im Einsatz stehen mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr, Hundestaffeln, die Carabinieri und die Polizei.Die Hundestaffel hat die Suche am Samstag gegen 17.30 Uhr beendet, nachdem 2 neue Punkte ausfindig gemacht werden konnten. Diese 2 Spuren werden am Samstagabend von den Einsatzkräften verfolgt.Am Sonntag wird die Suchaktion dann auf weitere Zonen ausgeweitet, aber auch Bozen wird erneut abgesucht. Dabei wird auch die Bergrettung im Einsatz stehen und Drohen werden hinzugezogen.