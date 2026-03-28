Marco Marazzo verließ am Samstagnachmittag sein Zuhause und ist seither verschwunden. Die Sorge bei Familie und Bekannten ist groß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch am heutigen Samstag sucht ein Großaufgebot der Einsatzkräfte nach dem 47-Jährigen: Rund 150 Einsatzkräfte der Bergrettungen Sterzing, Ridnaun und Gossensass, CNSAS Sterzing, der BRD-Suchtechniker, der Feuerwehren Sterzing, Thuins, Elzenbaum, Stilfes, Ratschings (Züge Mareit, Stange, Gasteig, Jaufental), Wiesen, Kematen, St. Jakob, der Wasserrettung Eisacktal, des Betreuungszuges des Weißen Kreuzes Sterzing, der Carabinieri, sowie7 Hundeführer brachen um 8 Uhr zu einer erneuten intensiven Suche auf.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74139163_gallery" \/><BR \/><BR \/>Das Suchgebiet konzentriert sich auf die Zone zwischen Gasteig, Unterackern, Rust und Elzenbaum, sowohl am Talboden als wie auch im steilen Gelände .<h3>\r\nHinweise erbeten<\/h3>Familie sowie die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Marco Marazzo geben kann oder ihn seit Samstag gesehen hat, wird gebeten, sich direkt unter der Nummer 112 zu melden.