Suche nach Marianne Sagmeister: Selbst die feinen Nasen der Hunde können nicht helfen

Die Feuerwehren von Olang, die Bergrettung sowie die Finanzwache beteiligten sich an der Suche. Auch die Bevölkerung wurde noch einmal zur Mithilfe aufgerufen: Eventuelle Hinweise sollen an die Carabinieri bzw. an die Notrufnummer 112 gemeldet werden.Seit ihrem Verschwinden war fieberhaft nach der 80-jährigen Marianne Sagmeister gesucht worden – auch mit Hundestaffeln von Bergrettung, Finanzwache und der Rettungshundestaffel des Pustertals. „2 Arten von Hunden sind eingesetzt worden“, erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Niederolang, Christof Niedermair: „Mantrailerhunde – also Fährtenhunde – und Stöberhunde, die menschlichen Geruch wahrnehmen können.“ Leider blieben bislang alle Anstrengungen ergebnislos.

kn