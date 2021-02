Suche nach Peter Neumair: Am Samstag wieder große Suchaktion geplant

Nachdem am vergangenen Samstag im Zuge einer großangelegten Suchaktion, bei der der Wasserstand der Etsch um 20 bis 30 Zentimeter abgesenkt wurde, der Leichnam von Laura Perselli entdeckt worden war, soll auch an diesem Samstag eine ähnliche Suchaktion stattfinden.Schon seit Montag waren immer wieder kleinräumige Suchaktionen gestartet worden, das schlechte Wetter machte die Suche jedoch schwer bis unmöglich.Auch am heutigen Donnerstag war die Berufsfeuerwehr mit Tauchern ausgerückt, jedoch ohne Erfolg.Am Samstag soll dann wieder eine groß angelegte Suche gestartet werden, bei der etwa 8 Kilometer der Etsch abgesucht werden sollen.Auch dann sollen möglichst ideale Suchbedingungen geschaffen werden, um Ergebnisse zu erzielen, erklärte Felix Reggiani, Einsatzoffizier der Berufsfeuerwehr. Dazu wird vermutlich auch der Wasserstand erneut abgesenkt.„Wir hoffen, dass die kühlere Luft am Wochenende das Wasser klart und die Sicht besser wird“, so Reggiani gegenüber STOL.An der Suche werden erneut zahlreiche Spezial- und Einsatzkräfte teilnehmen, auch kommen Spezialgeräte wie etwas das Sonargerät zum Einsatz.Gesucht wird nach dem Leichnam von Peter Neumair, der am 4. Jänner gemeinsam mit seiner Partnerin Laura Perselli spurlos verschwand.Deren gemeinsamer Sohn Benno Neumair wurde im Zuge der Mordermittlungen verhaftet, am Donnerstag wurde sein Antrag auf Haftentlassung abgelehnt Sollte der Leichnam von Peter Neumair auch am Wochenende nicht gefunden werden, und sollte es keine neuen Hinweise geben, ist es möglich, dass die Suche bald vorübergehend eingestellt wird – bis es eine neue Spur gibt.

stol