Suche nach Peter Neumair geht weiter

Die Carabinieri-Taucher von Genua kehren an diesem Wochenende nach Südtirol zurück, um weiter nach Peter Neumair zu suchen. Der Einsatz ist vorerst für 2 Tage angesetzt.Die Sondereinheit wird wieder gezielte Tauchgänge in der Etsch durchführen. Auch werden die Experten die Uferbereiche mit dem Schlauchboot abfahren und nach dem Körper des 63-Jährigen Ausschau halten.Der Leichnam von Laura Perselli (68) wurde, wie berichtet, am 6. Februar gefunden. Die Autopsie bestätigte den Verdacht, dass eine Gewalt vorliegt. Benno Neumair, der Sohn von Laura Perselli und Peter Neumair, gegen den seit längerer Zeit ermittelt wird, hat den Mord an seinen Eltern gestanden , wie die Staatsanwaltschaft in einer Presseaussendung vor geraumer Zeit mitgeteilt hat.Benno Neumair sitzt bereits seit Ende Jänner in Untersuchungshaft. Seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair waren am 4. Jänner spurlos verschwunden.Eine Chronologie im Kriminalfall Perselli/Neumair finden Sie hier

