Suche nach Peter Neumair läuft weiter: Spuren in der Etsch?

Am Sonntag wurde die Suche nach Peter Neumair fortgesetzt. Die Suchaktion der Spezialeinheit der Carabinieri-Taucher aus Genua startete dort, wo vor einigen Wochen auch die Suche örtlicher Einsatzkräfte begonnen hatte – nahe der Brücke zur Frizzi Au. Sie tauchten bis in 3 Meter Tiefe, jeder einzelne der Taucher blieb 2 Stunden lang unter Wasser.Dabei gingen die Experten systematisch vor: Von einem Ufer zum anderen wurde ein Seil gespannt, um die Suchzone einzugrenzen. Dann wurde vom Schlauchboot aus jeweils ein Taucher ins Wasser „abgeseilt“, und tastete sich den Grund entlang.Aber auch hierbei konnten die Taucher der Carabinieri-Spezialeinheit aus Genua den seit 4. Jänner vermissten Peter Neumair (63) nicht finden.Dennoch sollen die Carabinieri mehrere Gegenstände gefunden haben – wie viele es waren, worum es sich handelte und ob die Gegenstände ermittlungsrelevant sein können, war vorerst nicht bekannt, die Funde müssen noch ausgewertet werden.Am Samstag hatte die Tauchergruppe aus Genua, die auf schwierige Missionen spezialisiert ist und unter anderem bei der gesunkenen Costa Concordia im Einsatz stand, mit den Vorbereitungen für die Suchaktion begonnen. Videoaufnahmen dazu gibt es hier.Das Taucher-Team soll auf einer Strecke von 80 Kilometern die Etsch absuchen, heißt es aus den Reihen der Spezialeinheit aus Genua. 80 Kilometer, das entspricht dem Abschnitt des Flusses zwischen Bozen und dem Damm von Mori.Während Peter Neumair seit dem 4. Jänner als vermisst gilt, wurde der Leichnam von Laura Perselli am 6. Februar im Gemeindegebiet von Neumarkt aus der Etsch gezogen. Wie berichtet, wurde der Leichnam bereits einer Obduktion unterzogen. Der unter Mordverdacht stehende Sohn des Paares, Benno Neumair (30), sitzt seit Ende Jänner in Untersuchungshaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

stol/mic/am