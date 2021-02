Suche nach Peter Neumair vorerst erfolglos abgebrochen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Freitagabend musste auch die Spezialeinheit der Carabinieri-Taucher aus Genua die Suchaktion erfolglos abbrechen. Die Taucher begannen vor knapp einer Woche mit der Suche nach Peter Neumair. Die Suche wird am heutigen Samstag nicht fortgesetzt. Die Tauchergruppe aus Genua verlässt nun Südtirol.Am vergangenen Samstag hat die Tauchergruppe, die auf schwierige Missionen spezialisiert ist und unter anderem bei der gesunkenen Costa Concordia im Einsatz stand, mit den Vorbereitungen für die Suchaktion und ersten Tauchgängen begonnen. Videoaufnahmen dazu gibt es hier.Während Peter Neumair seit dem 4. Jänner als vermisst gilt, wurde der Leichnam von Laura Perselli am 6. Februar im Gemeindegebiet von Neumarkt aus der Etsch gezogen. Der Leichnam wurde einer Obduktion unterzogen ( STOL hat berichtet ). Der unter Mordverdacht stehende Sohn des Paares, Benno Neumair (30), sitzt seit Ende Jänner in Untersuchungshaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

