Die beiden Festgenommenen sollen am Donnerstagvormittag weiter einvernommen werden. Der ebenfalls festgenommene 31-jährige Ex-Freund - er ist in Maribor\/Marburg in Haft - soll sich bisher nicht geäußert haben. Österreich hat eine Auslieferung beantragt, über die noch nicht entschieden ist.<BR \/><BR \/>Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen hatten am Sonntag die Polizei verständigt. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zum Fotoshooting in Graz erschienen. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte: Der Mann soll mehrfach mit seinem Pkw die Grenze nach Slowenien überquert haben. Die slowenische Polizei hatte am Montagabend den Mann festgenommen, da er in der Nähe seines brennenden Autos beim Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld bemerkt worden war. Er hatte offenbar keine Angaben machen können oder wollen, warum sein Fahrzeug brannte.<BR \/><BR \/>Österreichische und slowenische Polizeieinheiten suchten bereits am Mittwoch in den Wäldern beiderseits der Grenze nach Hinweisen auf die vermisste Frau. In diversen Medien und auf Plattformen kursierten am Mittwoch Gerüchte, dass die Abgängige in Slowenien aufgefunden worden sei. Dies wurde von der steirischen Polizei dementiert.