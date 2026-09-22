Bei dem Einsturz waren drei Verletzte von den Einsatzkräften geborgen worden. Nachdem die Schallortungsgruppe am Montag keine weiteren Hinweise auf verschüttete Personen festgestellt hatte, wurde die Suche vorläufig eingestellt.<BR \/><BR \/>Von einer weiteren Bewohnerin des Hauses war zunächst angenommen worden, dass sie sich an einem Nebenwohnsitz aufhalte. Dort konnte die laut Polizei 85 Jahre alte Frau jedoch nicht angetroffen werden. Daraufhin wurde ihr Mobiltelefon geortet. Die Ortung lieferte Hinweise darauf, dass sich die Vermisste möglicherweise im Bereich des Trümmer- und Schuttkegels befinden könnte, teilte die Feuerwehr mit.<BR \/><BR \/>Bei einer neuerlichen Schallortung wurden „schwache Anzeichen“ gefunden, die allerdings nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden konnten. Die Suche wurde dann unverzüglich wieder aufgenommen. Seit den Nachtstunden wurden die Maßnahmen zudem durch einen Saugbagger unterstützt.<BR \/><BR \/>Parallel zur Suche durch mehrere Trupps werden im Inneren und außerhalb des Gebäudes laufend Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. „Sie dienen dazu, die Stabilität des Gebäudes bestmöglich zu gewährleisten und den Schutz der eingesetzten Suchmannschaften zu erhöhen“, so die Feuerwehr.<BR \/><BR \/>Bei dem Teileinsturz des Hauses wurden bisher drei Personen verletzt. In drei Geschoßen des Gebäudes in der Färbergasse waren am Sonntag gegen 22.30 Uhr die Decken eingebrochen. Eine 57-Jährige stürzte aus dem dritten Stock ab und konnte erst nach Stunden befreit werden. Die Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.