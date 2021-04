Suche nach Zyklon-Opfern in Ostindonesien fortgesetzt

74 weitere Menschen werden den Behörden zufolge immer noch vermisst. „Polizisten und Soldaten werden sich ebenfalls an der Suche beteiligen“, betonte Djati. Bereits am Dienstag hatten 6 Hubschrauber Hilfsgüter über Gebiete abgeworfen, die wegen der Schlamm- und Wassermassen nicht mehr über Land erreichbar sind.Besonders schlimm betroffen waren die Inseln Adonara, Lembata und Alor. Vielerorts bot sich ein Bild totaler Verwüstung. Auf Lembata war am Wochenende eine Schlammlawine vom Vulkan Lewotolo abgegangen. Ströme aus Schlamm und Schutt verschütteten Gebäude und Menschen. Auch in der angrenzenden Inselrepublik Osttimor starben durch die Unwetter mehr als 2 Dutzend Menschen, Tausende wurden aus ihren Häusern vertrieben.Besonders in der Regenzeit zwischen Oktober und April kommt es in Indonesien immer wieder zu tödlichen Naturkatastrophen. Das südostasiatische Land, der größte Inselstaat der Welt, liegt auf dem sogenannten pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

apa