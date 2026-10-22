Eine Gruppe von etwa 50 Demonstrierenden habe während des Protests in der Innenstadt einen am Straßenrand stehenden Mann angegriffen, hieß es. Wenige Minuten später sei der Mann demnach mit Kopfverletzungen tot am Boden gelegen. Städtische Überwachungskameras hätten den Gewaltakt aufgezeichnet. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Mordes und die Suche nach den Tätern eingeleitet. Die Nationalität des Opfers blieb zunächst unklar.<h3>\r\nRadikale Rhetorik gegen Migranten<\/h3>Seit März kommt es in dem Land am Südzipfel Afrikas immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen gegen Menschen, von denen vermutet wird, es handle sich um irreguläre Migrantinnen und Migranten. Proteste werden vor allem von der Bürgerbewegung March and March organisiert, die mit zunehmend radikaler Rhetorik eine schärfere Durchsetzung des Einwanderungsgesetzes und Massenabschiebungen fordert. Sie behauptet ohne Belege, illegal in Südafrika lebende Ausländerinnen und Ausländer trügen zu Kriminalität und Arbeitslosigkeit bei. Betroffen sind Menschen aus Dutzenden afrikanischen Ländern.