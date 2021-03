Südafrika-Mutation: 15 Gemeinden Sperrzone – St. Pankraz ab heute befreit

Zu den 15 von der südafrikanischen Variante betroffenen Gemeinden zählen ab Montag 3 neue und 12 bisherige Gemeinden: Neu dazu kommen Taufers im Münstertal, Glurns und Algund; bisherige Gemeinden sind Mals, Schlanders, Partschins, Lana, Meran, Tirol, Schenna, Kuens und Riffian sowie die 3 Passeirer Gemeinden Moos, St. Leonhard und St. Martin.Beim Verlassen und Betreten dieser 15 Gemeinden ist künftig kein Antigentest mehr verpflichtend. Dennoch wird die kostenlose, vom Südtiroler Sanitätsbetrieb organisierte Test-Tätigkeit fortgesetzt. Die Bürger sind hier zur größtmöglichen Mitarbeit aufgerufen.Aufrecht bleiben für Gemeinden mit südafrikanischer Variante die Regeln bei der Bildungstätigkeit: Demnach gilt in den genannten 15 Gemeinden in allen Schulstufen Fernunterricht: Anders als im restlichen Landesgebiet bieten dort also auch Kleinkinderbetreuung, Kindergärten und Grundschulen keinen Präsenzbetrieb an; nur der Basis- und Notdienst bleibt gewährleistet.Ausgesetzt sind in diesen Gemeinden weiterhin auch die Dienste an der Person mit Ausnahme der Wäschereien und Bestattungsdienste. Das bedeutet, dass Friseur- und Schönheitssalons geschlossen bleiben.Die Gemeinde St. Pankraz hingegen zählt ab dem 8. März nicht mehr als sogenannte Sperrzone: Daher gelten dort bis 14. März die etwas weniger einschränkenden, landesweiten Regeln zur Eindämmung von Sars-CoV-2. Die Verordnung ist bereits veröffentlicht.

