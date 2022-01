Südafrika: Plötzlich ist Omikron wieder weg

In Europa wird die Omikron-Welle mit zunehmender Sorge beobachtet. In Südafrika, wo Omikron zuerst entdeckt wurde und vor einem Monat die Infektionszahlen in die Höhe trieb, herrscht jetzt Entspannung. Wie das? Müssen wir uns nicht so große Sorgen machen? + Von Ralf E. Krüger