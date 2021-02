Südafrika will eine Millionen Dosen AstraZeneca zurückgeben

Der südafrikanische Gesundheitsminister hatte vergangene Woche erklärt, dass das Land die Einführung des Impfstoffs nach einer klinischen Studie aussetze.Die Studie hatte ergeben, dass das Vakzin bei der im Land vorherrschenden Coronavirus-Variante nur minimalen Schutz gegen leichte bis mittelschwere Erkrankungen bietet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dennoch den weiteren Einsatz. Astrazeneca kündigte jüngst eine neue Impfstoff-Generation für den Herbst an, die besser vor Varianten schützen soll.Beim Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer deuten erste Laborergebnisse auf eine Wirksamkeit auch gegen Schlüsselmutationen der britischen wie südafrikanischen Variante hin.Wie berichtet, ist nach mehreren bestätigten Fällen der britischen Variante nun auch die südafrikanische Variante in Südtirol nachgewiesen worden.

apa/stol