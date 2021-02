Südafrikanische Variante: Große Nachfrage an Teststationen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Nachfrage an den eigens eingerichteten Teststationen ist am heutigen Sonntag groß; trotzdem verläuft derzeit alles nach Plan, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb.In Meran wurden 2 Teststationen eingerichtet, eine mit 8 Testlinien im Schulzentrum in der Karl-Wolf-Straße, eine im ehemaligen „Dopolavoro“-Gebäude in Sinich mit 4 Testlinien. Dort hat sich am Sonntag eine Warteschlange gebildet, wie die Aufnahmen zeigen:Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Die Tests können kostenlos in Anspruch genommen werden, wenn die dafür notwendige Eigenerklärung abgegeben wird. Wie berichtet , wurden am Samstag 6 weitere Fälle der hochansteckenden südafrikanischen Mutation festgestellt. Somit wurden die Maßnahmen auch für Mals, Lana und alle weiteren Gemeinden im Passeiertal verschärft.Während man in Meran, St. Pankraz, Riffian und Moos in Passeier bereits ab Montag ein negatives Testergebnis braucht, um die Gemeinde zu verlassen, gilt diese Voraussetzung für Mals, Lana und alle weiteren Gemeinden im Passeiertal erst ab Mittwoch. Am Samstag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher eine neue Verordnung dazu unterzeichnet. (STOL hat berichtet)

