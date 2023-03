Südafrikanischer Spitzensportler Pistorius bleibt in Haft

Pistorius habe noch nicht, wie ursprünglich angenommen, die Hälfte seiner Haftstrafe von 13 Jahren und 5 Monaten abgesessen, die ihm laut südafrikanischem Gesetz automatisch Anspruch auf eine Bewährungsanhörung gewährleistet hätte. Wie es im Vorfeld zu dem Fehler kommen konnte, blieb unklar. Vor dem Gefängnis hatten sich Medien aus aller Welt versammelt. Ein neuer Bewährungsantrag könne im August 2024 gestellt werden, erläuterte die Justizvollzugsbehörde in einer Mitteilung.Pistorius hatte in der Nacht des Valentinstags 2013 seine Freundin mit 4 Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa in der Hauptstadt Pretoria getötet. Das Verfahren gegen den unterhalb beider Knie amputierten Pistorius zog sich über Jahre und ging durch mehrere Instanzen. Der ehemalige Athlet hatte 2014 zunächst eine Haftstrafe von 5 Jahren erhalten. Diese wurde 2016 auf 6 Jahre erhöht. Nach nochmaliger Widerrufung durch die Staatsanwaltschaft wurde Pistorius Ende 2017 schließlich zu 13 Jahren und 5 Monaten Haft verurteilt.